Nuevas veredas en San Luis aseguran tránsito peatonal para escolares y adultos mayores

El proyecto de mejoramiento de la accesibilidad peatonal en la urbanización Villa Jardín en San Luis presenta buenos avances. La zona más transitada donde se ubica la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, la institución educativa Villa Jardín y en el centro de talleres del CIAM, lucen un rostro renovado con las nuevas veredas de concreto que construye el municipio en la gestión del alcalde Ricardo Pérez.

La comuna manifestó que estas obras aseguran el tránsito peatonal de los escolares, adultos mayores y vecinos en general y continúan avanzando con nuevos martillos peatonales y rampas para el paso de sillas de ruedas que se están construyendo en las urbanizaciones Villa Jardín y Cahuache.