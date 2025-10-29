“Nacho” Buse venció a Roncadelli y avanzó a octavos en Los Inkas Open 2025

Ignacio Buse (ATP 110) inició con un buen triunfo su participación en Los Inkas Open 2025, tras superar al uruguayo Franco Roncadelli (ATP 370) por 6-3, 3-6 y 6-2. El encuentro, disputado en el estadio principal de Los Inkas Golf Club, se prolongó por 2 horas con 08 minutos y exigió al máximo al tenista peruano, que supo responder con solvencia en los momentos de mayor presión.

“Nacho”, cuarto cabeza de serie del torneo, llegaba a este certamen luego de tres derrotas consecutivas en el circuito Challenger, sin embargo, frente al apoyo del público, mostró una actitud más agresiva, un alto porcentaje de efectividad con su primer servicio y una notable capacidad para reencontrarse con su mejor versión en el set decisivo.

Luego de un inicio sólido que lo llevó a tomar la delantera, el uruguayo reaccionó en la segunda manga, complicando la estrategia del peruano con mayor profundidad de golpes. Pero en el tercer set, Buse volvió a tomar el control del juego, con un juego más variado, y quebrando en momentos clave para encaminar su clasificación. Mañana jueves se medirá al argentino Juan Bautista Torres (404 ATP), en un partido de alta exigencia.