Ministra Teresa Mera sostuvo reunión reafirmando su compromiso con el proceso de adhesión a la OCDE

El Gobierno del Perú da pasos importantes para lograr su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así lo destacó la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera Gómez, tras reunirse con el secretario general de la organización, Mathias Cormann, en el marco de la Reunión Anual de Ministros de APEC, que se realiza en Gyeongju, Corea del Sur.

La titular del Mincetur subrayó que el Gobierno de Transición sentará las bases para la continuidad del proceso de adhesión a la OCDE.

“El proceso de adhesión a la OCDE es una política de Estado que refleja el compromiso del país con los más altos estándares de gobernanza. La visión del Perú hacia el futuro se alinea con los objetivos de la OCDE, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, señaló la ministra.



Como se recuerda, el 17 de octubre en París, el Perú presentó ante el Comité de Comercio de la OCDE los avances en materia comercial como parte de su proceso de adhesión. Tras esta reunión, este Comité emitirá conclusiones y recomendaciones para el país.





Asimismo, manifestó la disposición del Perú para atender las consultas técnicas vinculadas a la Evaluación de Apertura de Mercados, que serán remitidas por el Comité de Comercio de la OCDE, con el propósito de facilitar la conclusión del trabajo de este grupo en los próximos meses y avanzar hacia las siguientes etapas.

Reuniones bilaterales y vínculos con Corea del Sur

A su llegada al Aeropuerto de Gimhae, en Busán, la ministra Mera fue recibida por una delegación compuesta por Jeon Ki Lee, presidente y CEO de la Korea Airports Corporation (KAC), y por el vicegobernador de la provincia de Gyeongsangbuk-do, Kim Hak-hong.

Durante el encuentro, KAC manifestó su interés en participar en la modernización de los aeropuertos de Juanjuí y Rioja (San Martín), así como de Andahuaylas (Apurímac). Por su parte, el vicegobernador Kim Hak-hong resaltó la vinculación sociocultural entre Corea del Sur y el Perú, recordando que Andong y Cusco son ciudades hermanas, y que el alcalde de Andong participó en la celebración del Inti Raymi 2024.

Es importante mencionar que la ministra Teresa Mera lidera la delegación peruana que participa en la Reunión Anual Ministerial y en la Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se lleva a cabo en Gyeongju, Corea del Sur, del 29 de octubre al 1 de noviembre. Este encuentro reúne a los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, y los Líderes de las 21 economías del foro, y constituye un espacio clave para fortalecer la integración económica y la cooperación regional.