Luis Ramos tasado en 1 millón de dólares por Cusco F.C. y América de Cali lo quiere comprar

Luis Ramos, atacante peruano actualmente en el América de Cali, en calidad de cedido desde Cusco FC, es hoy por hoy una de las piezas codiciadas del mercado de pases. Por lo pronto, según medios colombianos, el club cusqueño habría establecido un valor aproximado de US$ 1 millón de dólares para concretar su transferencia definitiva.

Ramos llegó a la “mechita” a inicios del 2025 con un préstamo por una temporada y opción de compra. Su desempeño convenció a la directiva del América, que ya evalúa ejecutar esa cláusula y extender el vínculo hasta fines del 2028, tal como adelantó semanas atrás el principal accionista del club cafetero Tulio Gómez.

Sus números lo respaldan al delantero de 25 años. En la temporada 2024, con la camiseta de Cusco FC, anotó 11 goles en 34 partidos. Y en su primer año en el fútbol colombiano suma 11 tantos en 41 presentaciones entre Liga BetPlay, Copa Colombia y competencias internacionales, consolidándose como un aporte constante en el ataque.

Dicho rendimiento despertó el interés de clubes como Universitario, el cual llegó a entablar conversaciones, pero el monto pedido por Cusco F.C. era alto. También Alianza Lima y un club de la Liga MX lo han monitoreado. Ramos mantiene contrato con Cusco FC hasta diciembre de 2027, por lo que cualquier negociación deberá contar con la aprobación del cuadro cusqueño.

Para el futbolista, consolidarse en Colombia representa una plataforma ideal para mantenerse en el radar de la selección peruana y proyectar un salto futuro a un mercado aún más competitivo.