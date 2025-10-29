López Aliaga irá por la presidencia y el Senado en 2026

El precandidato de Renovación Popular cerrará su plancha presidencial este miércoles y afirma que su doble postulación busca «arrastrar votos» para llenar la Cámara Alta con congresistas de su partido

Rafael López Aliaga anunció que competirá simultáneamente por la Presidencia de la República y por un escaño en el Senado en las Elecciones Generales de 2026. El exalcalde de Lima explicó que esta estrategia busca fortalecer la representación de Renovación Popular en la Cámara Alta mediante el arrastre electoral. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos y el Centro de Investigaciones Territoriales, publicada en octubre, López Aliaga lidera la intención de voto con 15,3%.

La estrategia del doble registro

«Voy a hacerlo para arrastrar votos, para que el Senado se me llene de gente por arrastre. Eso es lo que voy a hacer», declaró López Aliaga durante una entrevista reciente. El líder de Renovación Popular afirmó que su candidatura al Senado busca generar un efecto multiplicador en la votación de su agrupación, especialmente si no alcanza la presidencia.

López Aliaga también señaló que aún no decidió si asumirá el cargo en caso de ganar un escaño senatorial. «En su momento veré si juro o no», expresó cuando se le consultó sobre esa posibilidad. Sin embargo, insistió en que su prioridad es llegar al sillón presidencial y consolidar un bloque político «coherente con los valores conservadores y cristianos».

Lanzamiento de plancha y listas cerradas

El empresario indicó que ya cerró las listas de diputados y senadores. Este miércoles al mediodía lanzará su plancha presidencial en el local de su partido en Jesús María. A menos de un año y medio de los comicios generales, el político busca reforzar su presencia en la escena pública con mensajes de fuerte contenido moral.

Sus intervenciones recientes apuntan a captar el voto conservador. El discurso combina promesas de «orden, disciplina y fe». La postulación doble marca un nuevo episodio en su estrategia electoral.

Ataques contra periodista

El exburgomaestre de Lima también aprovechó el espacio para reiterar sus críticas hacia Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros. López Aliaga calificó al comunicador como «el principal enemigo del Perú» y lo acusó de «destrozar al país minuto a minuto». Las declaraciones provocaron diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios y analistas políticos debatieron sobre el tono confrontacional del líder de Renovación Popular.