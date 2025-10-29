Keiko Fujimori anuncia su cuarta candidatura presidencial en Trujillo

La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori oficializará su candidatura este jueves en Huanchaco, pese a arrastrar tres derrotas consecutivas y múltiples investigaciones fiscales



Keiko Fujimori oficializará mañana su cuarta candidatura presidencial durante un acto en Huanchaco, Trujillo. El congresista Ernesto Bustamante confirmó que dará a conocer su fórmula vicepresidencial y las listas al Senado y la Cámara de Diputados ante cinco mil militantes. La última encuesta de Ipsos ubica a Fujimori con apenas 7% de intención de voto, empatada con Martín Vizcarra y a dos puntos de Rafael López Aliaga, quien lidera con 9%.



La elección de Trujillo responde a que La Libertad ha sido históricamente un bastión del fujimorismo, aunque la región también ha sido escenario de graves acusaciones de corrupción y compra de votos en campañas anteriores.



Un anuncio sospechosamente oportuno



Bustamante intentó desvincular el anuncio del reciente archivo del caso Cócteles por el Tribunal Constitucional, decisión criticada por considerarse un blindaje a la lideresa fujimorista. «Eran decisiones que iban por cuerdas separadas», afirmó.

Los candidatos a las vicepresidencias ya fueron seleccionados pero no se revelaron sus identidades. Bustamante solo adelantó que son «rostros conocidos» y que al menos una mujer integrará la fórmula.



Panorama electoral adverso



Keiko arranca con apenas 7%, lejos de los resultados de sus tres campañas anteriores, en las que llegó a segunda vuelta en dos ocasiones pero nunca logró la presidencia. El estudio de Ipsos revela alta indecisión: el voto blanco o viciado alcanza 37%, mientras que 12% no precisa su preferencia, sumando casi la mitad del electorado sin candidato definido.



Esta dispersión evidencia la crisis de representación política y el desgaste de figuras tradicionales como Keiko Fujimori, quien arrastra investigaciones fiscales por lavado de activos, obstrucción a la justicia y organización criminal vinculadas al caso Odebrecht.



Fujimori inicia su cuarta postulación con el peso de tres derrotas consecutivas y un historial judicial pendiente.