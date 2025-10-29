Juez Checkley libera a fiscal Elizabeth Peralta investigada por tráfico de influencias en caso Andrés Hurtado

La fiscal Elizabeth Peralta, investigada por presuntas coimas vinculadas al conductor Andrés Hurtado, saldrá libre con restricciones tras una evaluación que concluyó que no representa peligro de fuga ni obstaculización

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria dispuso la libertad de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta Santur, investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho pasivo específico. El magistrado decidió variar los 18 meses de prisión preventiva por una comparecencia con restricciones tras realizar una revisión de oficio. La resolución señala que la Fiscalía no acreditó que Peralta siga representando peligro de fuga u obstaculización. El documento destaca que la investigada mostró disposición para colaborar con las diligencias, lo que debilita la presunción de riesgo.



Las restricciones impuestas



La fiscal deberá cumplir varias condiciones. No podrá ausentarse de la localidad donde reside sin autorización del Juzgado Supremo. Cada 30 días tendrá que acudir al control biométrico. También deberá presentarse ante la autoridad judicial o fiscal cuando sea requerida. Además, le prohibieron comunicarse con otros investigados y con testigos del caso. La resolución fijó una caución de 10 mil soles que deberá depositar en tres días hábiles. El incumplimiento podría derivar en la revocación de la comparecencia.



La tesis fiscal del caso



El Ministerio Público sostiene tres presuntos hechos contra Peralta, el conductor Andrés Hurtado y el empresario Javier Miu Lei. El primero involucra una supuesta entrega de 500 mil dólares por la restitución de mineral en la casa de Hurtado, quien habría conectado a Miu Lei con la fiscal.



El segundo hecho señala una presunta entrega de 80 mil dólares a Peralta para impulsar una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, empresa de Jimmy Pflucker. Esta compañía es competencia de Las Lomas Doradas, propiedad de Miu Lei. «Misión cumplida, mi madre hizo su trabajo», habría exclamado Hurtado en referencia a Peralta.



El tercer hecho involucra una supuesta entrega de 20 mil dólares para frenar una investigación contra Quantico Servicios Integrados S.A.C, empresa de Iván Siucho Neira.



A Hurtado se le imputa haber sido intermediario. Actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada implicado.