Jerí interviene el penal Sarita Colonia tras asesinato de transportista en el Callao

El presidente Jerí intervino el pabellón de máxima seguridad con apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas. El operativo busca decomisar objetos prohibidos y cortar comunicaciones de mafias que operan desde la cárcel.

El presidente José Jerí Oré encabezó una requisa en el penal Sarita Colonia del Callao como respuesta al recrudecimiento de la violencia en el Primer Puerto. La intervención se ejecutó en el pabellón de máxima seguridad con participación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El operativo se desplegó horas después del asesinato del transportista José Esqueche, de 47 años, quien fue atacado a balazos por dos sicarios en motocicleta mientras conducía su combi por la avenida Gambetta.

Como una de las respuestas al asesinato de nuestro hermano transportista en el Callao, se intervino el penal Sarita Colonia con el soporte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La requisa avanza a estas horas, sin pausa ni tregua.#DeLaDefensivaALaOfensiva 🇵🇪 pic.twitter.com/u2Urpt71KQ — José Jerí (@josejeriore) October 29, 2025

Operativo sin tregua en máxima seguridad

«La requisa avanza a estas horas, sin pausa ni tregua», afirmó Jerí en sus redes sociales. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura. La intervención forma parte del reforzamiento de medidas de control dentro de los penales, donde presuntamente operan bandas criminales.

El Ministerio de Justicia informó que el objetivo es detectar y decomisar objetos prohibidos utilizados para cometer delitos desde el interior del penal. Las autoridades desactivaron el fluido eléctrico para impedir la carga de teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. El pabellón alberga a más de 300 reclusos procesados y sentenciados por delitos de alta peligrosidad, entre ellos secuestro, extorsión y robo agravado.

#NotaInformativa 📄 | ¡Seguimos golpeando a la criminalidad! En el marco del estado de emergencia, el ministro Walter Martínez Laura acompañó al presidente José Jerí Oré, quien lideró un operativo de requisa en el pabellón de máxima seguridad del E.P. Callao, con el propósito de… pic.twitter.com/n6H9Ra8AoA — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) October 29, 2025

Crimen vinculado a extorsión

El asesinato del transportista José Esqueche ocurrió la noche del lunes y generó conmoción entre los trabajadores del transporte chalaco. Esqueche trabajaba para la empresa Liventur cuando fue atacado por dos sujetos en motocicleta. Las primeras investigaciones apuntan a un posible ataque vinculado a mafias de extorsión, modalidad que ha crecido en los últimos meses en la región.

La intervención busca cortar las comunicaciones de las mafias que operan desde las cárceles, considerados focos de extorsión y coordinación delictiva. Jerí anunció que continuará las operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para recuperar el control de los penales y enfrentar la criminalidad en las calles.