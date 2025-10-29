Indecopi ordena retiro de Metformina para diabéticos por presencia de partícula extraña

El instituto informó que Perufarma dispuso la inmovilización preventiva del lote de Metformina tras detectar una irregularidad en una botica de Lima y comunicó el caso a Digemid

El Indecopi informó que Perufarma S.A. inició el retiro e inmovilización del lote 20601775 del medicamento Metformina 850 mg comprimidos recubiertos, marca PF Genéricos, usado para tratar la diabetes. La medida preventiva se tomó después de identificar una partícula extraña en un comprimido del lote adquirido en una botica de Lima. La empresa retiró no solo el lote involucrado sino todos los productos de la marca PF Genéricos y notificó el incidente a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas.

El hallazgo que activó la alerta

La compañía detectó la presencia de una partícula extraña en un comprimido contenido en un blíster del lote 20601775. El producto afectado se presenta en cajas de 100 comprimidos recubiertos y cuenta con registro sanitario EN-05802. CIFARMA S.A.C. fabricó el medicamento. Como respuesta, Perufarma dispuso la inmovilización y el retiro voluntario del lote reportado.

Canales de atención para usuarios

Los consumidores pueden comunicarse con Perufarma para consultas, reportes o devoluciones al teléfono (01) 711-7000 anexo 110. También pueden escribir al correo defensoriadelcliente@perufarma.com.pe. El Indecopi pidió a los usuarios suspender de inmediato el uso del medicamento si detectan cualquier anomalía. Los consumidores que presenten reacciones adversas pueden notificarlas a través del servicio NotiMed de Digemid en https://vigiflow-eforms.who-umc.org/pe/sra.

El Sistema de Alertas de Consumo

El Indecopi administra en Perú el Sistema de Alertas de Consumo. Esta plataforma detecta, comunica y da seguimiento a los riesgos potenciales de productos o servicios que se ofrecen en el mercado. La Ley N.º 32230, publicada el 8 de enero de 2025, fortaleció este sistema y modificó el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La norma reforzó las obligaciones de los proveedores para comunicar los riesgos encontrados.

Qué es la Metformina

La Metformina es un fármaco oral empleado principalmente en el tratamiento de la diabetes tipo 2. El medicamento contribuye a disminuir los niveles de glucosa en sangre al actuar como sensibilizador de la insulina y reducir la producción hepática de azúcar. Se administra junto con modificaciones en la alimentación y actividad física. Las guías médicas lo consideran de primera línea para pacientes diagnosticados con esta condición. Su tolerabilidad es generalmente buena, aunque debe emplearse con precaución en quienes presentan deterioro renal o hepático significativo.