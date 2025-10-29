Gobierno evalúa enviar a reos de alta peligrosidad al penal de la Base Naval del Callao

El INPE coordina con la Marina de Guerra para prorrogar el uso del penal Cerec en la Base Naval del Callao y trasladar a cabecillas del crimen organizado a este centro de máxima seguridad



El Instituto Nacional Penitenciario estudia trasladar a internos de alta peligrosidad al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad ubicado en la Base Naval del Callao. La medida busca aislar a los cabecillas del crimen organizado en un penal que ofrece infraestructura de máxima seguridad y aislamiento total. El Cerec actualmente alberga a cuatro internos, incluidos líderes terroristas condenados, y el INPE ya coordina con la Marina de Guerra la prórroga del convenio que permite su uso.



Coordinaciones con la Marina de Guerra



Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, confirmó que evalúan enviar internos al Cerec. «Estamos viendo la posibilidad de enviar a algunos internos de alta peligrosidad al Cerec. Lógicamente no puedo mencionar nombres, pero es algo que estamos evaluando», señaló.



Paredes indicó que ya trabajan con la Marina para extender el convenio. El acuerdo que permite el uso de las instalaciones vencía en enero. «El convenio con la Marina culminaba en enero, pero ya se ha decidido que se prorrogue. No puedo dar una fecha exacta todavía, pero la disposición está dada. Es una decisión muy importante», precisó el funcionario.



Una apuesta por el aislamiento carcelario



El Cerec se presenta como una alternativa ante las deficiencias del sistema penitenciario común. Paredes sostiene que las acciones buscan consolidar una política más estricta contra el crimen organizado. «El propósito es garantizar que los reos más peligrosos del país sean recluidos en condiciones que impidan cualquier tipo de coordinación delictiva desde prisión», remarcó.



La estrategia implica apostar por el aislamiento como herramienta central. El INPE reconoce así que los penales regulares no logran impedir que los cabecillas del crimen dirijan sus organizaciones desde el interior. El traslado al Cerec representaría un cambio en la gestión de los reclusos más peligrosos del país.