Gianluca Lapadula anotó por Spezia en empate 1-1 con el Pádova por la Serie «B» de Italia

El ítalo-peruano Gianluca Lapadula volvió a anotar con su club Spezia. El delantero marcó el primer gol en el empate de su equipo frente al Pádova por la décima jornada de la Serie B del Calcio Italiano como local.

A los 17’, el “Bambino” saltó más alto que todos en el área para sacar un cabezazo y mandar el balón a la red, para darle la ventaja al cuadro blanquinegro que mantuvo el resultado hasta el descanso.

Sin embargo, no pudo mantenerse arriba en el marcador. Lasagna, a los 66’, igualó todo de nuevo para que ambos elencos se repartan los puntos. El empate deja a Spezia con 7 puntos en el puesto 18 de la Serie “B”, que lo lidera el Modena con 21 unidades. En su siguiente partido, Spezia visitará a Monza el domingo 2 de noviembre a las 11:15 a.m. (hora peruana).