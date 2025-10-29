Flamengo jugará en Lima la final de la Copa Libertadores eliminando a Racing Club al empatar 0-0

CARLOS HIDALGO

Como en aquel 2019 y en el mismo escenario: El Estadio Monumental de Universitario, el Flamengo de Brasil jugará otra vez la final de la Copa Libertadores 2025, al eliminar a Racing Club de Argentina, empatando 0-0 en la vuelta (global 1-0), jugando desde los 57’ con diez jugadores el “Fla” por expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata.

La primera etapa comenzó mejor Flamengo jugaba el balón a ras de piso con Jorgihno y de Arrascaeta y el aporte Carrascal.. Tuvo dos claras ocasiones en los pies de Luiz Araujo y De Arrascaeta pero el arquero Cambeses se los impidió. En los últimos minutos Racing presionó más con balones aéreos, aunque la más clara fue de un saque largo de Cambeses que encontró libre a Solari por izquierda, y su remate de derecha pasó cerca del travesaño.

En el complemento, Racing salió decidido a buscar el gol, pero incluso tendría ventaja numérica, ya que a los 57’ se va expulsado Gonzalo Plata por responder a Marcos Rojo que quiso levantarlo, jalándole el cabello.

A partir de ahí era un ataque y defensa, pero sin claridad del elenco argentino, que solo tuvo una clara cuando a los 87’, el ingresado Vietto remató en el área y el balón tras desviarse en Emerson, la sacó con un manotazo el arquero Agustín Rossi.

El pitazo final de un flojo arbitraje del chileno Piero Maza, hizo que los jugadores del Flamengo y el comando técnico y sus hinchas que viajaron a Avellaneda, festejaran llegar nuevamente a una final en Lima, y espera repetir el título del 2019 ante Ríver Plate, esperando rival que saldrá hoy en la vuelta de Palmeiras ante LDU de Ecuador, que ganó en la ida 3-0.

ALINEACIONES

RACING CLUB: Cambeses; Mura (Martirena), Colombo, Rojo, Rojas; Nardoni (Zaracho), Zuculini, Solari (Vietto), Almendra (Balboa); Martínez y Conechny (Vergara). DT: G. Costas. ;

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal), Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (Evertton Araujo), Luiz Araujo (Saul Ñiguez), De Arrascaeta (Danilo), Carrascal (Bruno Henrique) y Plata. DT: Filipe Luis.

ÁRBITRO: Piero Maza (Chile)

ESCENARIO: Estadio Juan Domingo Perón de Avellaneda