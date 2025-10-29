Fiscalía investiga brutal maltrato a oso perezoso durante rescate fallido en Tocache

Un trabajador dejó caer al animal desde siete metros de altura y un agente de Serenazgo lo arrojó dos veces al pavimento antes de lanzarlo a la tolva de un vehículo municipal. La Fiscalía dispuso diligencias urgentes por abandono y crueldad contra fauna silvestre.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache abrió una investigación preliminar por presunto abandono y actos de crueldad contra animales silvestres tras el violento maltrato de un oso perezoso durante su rescate en la provincia de Tocache, región San Martín. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo un trabajador de una empresa eléctrica soltó al animal desde una altura de al menos siete metros y un agente de Serenazgo lo arrojó repetidamente contra el pavimento antes de lanzarlo a la tolva de un vehículo oficial. El fiscal provincial Guanmer Medina Herrera ordenó identificar a los responsables, verificar el estado de salud del animal y solicitar un informe técnico a la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Tocache.

El rescate que terminó en brutalidad

El hecho ocurrió el domingo 26 de octubre cuando un oso perezoso trepó hasta una caja eléctrica en un poste de energía en Tocache. Personal del Serenazgo y trabajadores de Electro Tocache llegaron al lugar para retirar al animal. Un trabajador subió en una canastilla con brazo eléctrico hasta la cima del poste. En vez de colocar al animal en la canastilla, simplemente lo soltó desde aproximadamente siete metros de altura. El oso perezoso cayó directo al pavimento. Luego, uno de los agentes de Serenazgo tomó al animal del lomo y lo arrojó contra la pista. El mismo agente levantó nuevamente al ejemplar para lanzarlo a la tolva del vehículo municipal.

Marco legal y llamado a la acción

La investigación se realiza bajo la Ley 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal. Esta norma prevé penas de hasta tres años de prisión para los responsables, además de sanciones administrativas e inhabilitación para trabajar con animales. La Municipalidad Provincial de Tocache informó que inició su propia investigación. En un comunicado, afirmó mantener «un compromiso inquebrantable con la defensa y el respeto de toda forma de vida silvestre», pero no dio detalles sobre el estado del animal.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) llamó a reforzar las acciones de protección de fauna silvestre. El organismo advirtió que intentar capturar animales sin conocimiento técnico representa riesgos. Recomendó reportar casos al número de WhatsApp 947 588 269 o mediante la aplicación Alerta Serfor.