El musical que mezcla nostalgia, humor y los grandes éxitos con canciones de los Hombres G

El musical que mezcla nostalgia, humor y los grandes éxitos con canciones...

La obra musical recuerda los años 80’s siendo el uso de la música un elemento accesorio no vinculado a la trama principal. La referencia a los artistas o a la Banda Hombres G (nombre o imagen), no pertenece a la obra.

Continúa en temporada y con gran éxito el musical ¡Ay! ¿Qué será de mí?, la producción que viene conquistando al público limeño con una puesta en escena llena de música, humor y emoción, al ritmo de los grandes éxitos del grupo español Hombres G.

Escrita y dirigida por Diego Lombardi, con dirección musical de Jorge “Awelo” Miranda, la obra propone un recorrido cargado de nostalgia, risas y energía que invita al público a cantar junto a una banda en vivo.

El elenco está conformado por destacados actores y cantantes: Raúl Zuazo (Paco) —quien se incorpora al elenco—, Emilia Drago (Bárbara), Nicolás Galindo (Enzo), Daniela Camaiora (Fiorella), Tati Alcántara (Marta), Miguel Alvarez (Lucas) y Sebastian Stimman (Rafa).

Sinopsis

Paco, un exitoso guionista de películas en Hollywood, regresa a Lima por un fin de semana y se reúne con su grupo de amigos de toda la vida para recordar y cantar las canciones que los marcaron a los veinte años. Lo que empieza como una inocente reunión de nostalgia se convertirá en una noche reveladora, cuando salgan a la luz secretos que cambiarán sus vidas para siempre.

Palabras de Diego Lombardi sobre el montaje

“En esta época de redes y apariencias nació Paco, un guionista exitoso que esconde un secreto. Así surgió la obra, donde cada personaje enfrenta sus propias mentiras para empezar de nuevo.

Quise que la banda en vivo fuera parte de la historia, creando junto a los actores dos universos —el real y el musical— que se funden en uno solo.

En esta puesta en escena he unido mis dos pasiones: la música y el teatro, en una propuesta que busca emocionar, divertir y hacernos cantar con canciones que nos transportan a nuestra juventud.”

¡AY! ¿QUÉ SERÁ DE MÍ? promete una experiencia llena de risas, emociones y música en vivo, que transportará al público a los mejores momentos de su juventud mientras descubre que, a veces, el pasado tiene más que decir de lo que imaginamos.

¡AY! ¿QUÉ SERÁ DE MÍ?, un musical con canciones de Hombres G, se presenta por una breve temporada, en el Teatro Municipal de Surco (Av. Caminos del Inca 2065, Santiago de Surco) gracias al auspicio de Scotiabank y Oxígeno. Las funciones son los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7 p. m. Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Joinnus.

Informacion importante:

Teatro Municipal de Surco (Av. Caminos del Inca 2065, Santiago de Surco)

Estreno: 10 de Octubre del 2025

Funciones: jueves, viernes, sábados a las 8:00 p. m., y domingos a las 7 p. m.

Precio de entradas:

Entradas desde S/40.00 – hasta S/140.00.

Entradas a la venta en Joinnus.

Descuento exclusivo de 20 % pagando con tarjetas de crédito o débito de Scotiabank.

https://www.joinnus.com/events/theater/lima-ay-que-sera-de-mi-2025-70713