Corte Suprema rechaza anular juicio contra Martín Vizcarra por presunto cobro de coimas

La Sala Penal Permanente declaró infundado el recurso de casación del expresidente Vizcarra, quien enfrenta acusaciones por recibir más de S/2 millones cuando era gobernador de Moquegua

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación que interpuso el expresidente Martín Vizcarra para anular el juicio que afronta por recepción de coimas. La Fiscalía imputa al exmandatario haber recibido S/1 millón de la empresa Obrainsa y S/1.3 millones de ICGGSA cuando fue gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. El caso avanza pese a que Vizcarra figura en la plancha presidencial de su partido Perú Primero para las elecciones de 2026.

La defensa alegó duplicidad de procesos

Erwin Siccha, abogado de Vizcarra, confirmó a Perú21 que la audiencia se realizó de manera virtual. El letrado argumentó que existe una irregularidad procesal. «No se pueden ver en dos etapas procesales diferentes, en juicio y control de acusación, dos casos que son lo mismo porque se imputan los mismos hechos; eso es una absoluta ilegalidad», alegó Siccha.

El expresidente enfrenta actualmente un juicio por delito de cohecho pasivo propio. Sin embargo, el fiscal Germán Juárez interpuso otra acusación por colusión que se encuentra en fase de control. «No puede ser posible que vayamos a juicios por los mismos hechos en dos incidentes distintos con dos delitos distintos», insistió el abogado. La defensa solicitó que se anule el juicio actual y se espere el pronunciamiento sobre la colusión.

Las acusaciones y las aspiraciones políticas

La Fiscalía señala que Vizcarra recibió dinero ilícito de dos empresas constructoras a cambio de favorecerlas con obras públicas. La compañía Obrainsa habría entregado S/1 millón para que el entonces gobernador le concediera la obra de irrigación Lomas de Ilo. ICGGSA habría pagado S/1.3 millones para adjudicarse la construcción del Hospital de Moquegua.

El fiscal Juárez presentó testigos y colaboradores eficaces que confirmaron la entrega del dinero en efectivo. El proceso penal está por concluir. Aun así, Vizcarra aparece en la lista de la plancha presidencial de Perú Primero con miras a las elecciones del 2026. Esta candidatura se mantiene pese a la inhabilitación que el Congreso dictó contra el exmandatario.