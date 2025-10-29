Caen cinco integrantes de ‘Los Chukys’ por asesinato de chofer en el Callao

Caen cinco integrantes de ‘Los Chukys’ por asesinato de chofer en el...

La Policía incautó celulares, 197 mil soles en efectivo, un vehículo menor y droga durante las operaciones de captura



La Policía Nacional capturó a cinco personas vinculadas al asesinato de José Jhonny Esqueche Ningles, conductor de una combi de la empresa Liventur que recibió múltiples disparos en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao. El comandante general Óscar Arriola confirmó que el crimen fue ejecutado por la banda criminal ‘Los Chukys’, organización que opera en la zona del primer puerto.

El contexto del crimen y la extorsión sistemática

José Esqueche Ningles, de 47 años, conducía su combi cuando delincuentes llegaron en motocicleta y abrieron fuego contra él. El conductor murió en el acto. Una cobradora del Consorcio Liventur reveló que los choferes de la empresa enfrentaban amenazas constantes de extorsionadores. Los criminales exigían cupos de cinco soles a cada conductor.

El ataque no fue un hecho aislado. La empresa Liventur operaba bajo presión de bandas criminales que cobraban «cuotas de protección» a los transportistas. Esta modalidad se repite en distintas zonas del Callao, donde las organizaciones delictivas controlan rutas y someten a trabajadores del transporte público.

Operativo policial y evidencias incautadas

Durante las intervenciones, la Policía incautó 197 mil soles en efectivo, varios celulares, un vehículo menor y droga. El monto del dinero incautado sugiere que la banda mantenía operaciones lucrativas vinculadas a la extorsión y otros delitos. El general Arriola supervisó personalmente las operaciones de captura.

La Tercera Fiscalía Penal Corporativa del Callao abrió investigación preliminar por homicidio calificado. La fiscalía ordenó al Departamento de Investigación Criminal de Ventanilla recoger evidencias en la escena, realizar la necropsia y obtener imágenes de cámaras de videovigilancia de la zona.

Protesta de transportistas paraliza avenida clave

Tras el asesinato, choferes y cobradores bloquearon cerca de un kilómetro de la avenida Néstor Gambetta con dirección a la avenida Faucett. Los transportistas protestaron contra el Gobierno por la falta de seguridad. La Policía de fuerzas especiales liberó la vía tras enfrentamientos con los manifestantes.

El crimen de Esqueche Ningles expone la vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público frente a bandas criminales que operan con impunidad en el Callao.