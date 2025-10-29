Balean ferretería en Puente Piedra mientras Lima está en estado de emergencia

Dos sicarios dispararon desde una moto contra una ferretería en la avenida Santa Rosa, sin dejar heridos. El ataque evidencia que las medidas del Gobierno no frenan la ola de extorsiones. La Policía encontró siete casquillos, pero la ausencia de patrullajes y el comisario descansando durante el operativo exponen la falta de coordinación en la seguridad.

Dos delincuentes armados atacaron a balazos un negocio en Puente Piedra la noche del martes, en lo que las autoridades investigan como un nuevo caso de extorsión. Los sicarios llegaron en motocicleta y dispararon contra el local Progresol, ubicado en la avenida Santa Rosa. La Policía Nacional halló siete casquillos de bala y cuatro orificios de proyectil en la fachada del negocio. No hubo heridos, pero el hecho sembró el pánico entre los vecinos de la zona.

El ataque ocurrió entre las 8:39 y las 10:00 de la noche, según testigos del lugar. Efectivos de la Dirincri Norte y peritos de criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias. Las autoridades informaron que cámaras privadas de seguridad captaron el momento del ataque y el material ya está siendo revisado para identificar a los responsables.

Zona desolada en pleno operativo oficial

El atentado se produce en medio del estado de emergencia que el Gobierno decretó en Lima Metropolitana y el Callao para combatir las extorsiones. Sin embargo, los vecinos se mostraron preocupados porque estos casos de inseguridad continúan en Puente Piedra pese a la medida oficial. Un reportero que acudió al lugar informó que no observó ninguna presencia policial ni militar durante su desplazamiento por la zona. Tampoco había personal de serenazgo patrullando el área.

El reportero se dirigió a la comisaría de Puente Piedra para solicitar información, pero los agentes se negaron a declarar. Se confirmó que el comisario no se encontraba en la dependencia al momento de los hechos, ya que se hallaba descansando, pese a que el atentado había ocurrido pocas horas antes.

Propietarios evitan hablar y autoridades investigan

Los propietarios de la ferretería evitaron brindar declaraciones a la prensa, pero extraoficialmente hicieron un llamado para que se investigue el caso y se capture a los responsables. Los agentes de la Policía Nacional comenzaron con las pesquisas de ley. Por la modalidad del ataque, no se descarta que todo esté relacionado con un caso de extorsión contra el establecimiento.

