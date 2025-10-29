Arquero Diego Romero volverá a Universitario para la temporada 2026

Pedido por una gran mayoría, parece que se hará realidad. Informaciones cercanas a Universitario de Deportes, afirman que el golero Diego Romero – actualmente a préstamo en Banfield de Argentina- retornaría a huestes cremas para la temporada 2026, lo cual confirmaría la notica de ayer, respeto a que el uruguayo Sebastián Britos, titular en el arco merengues este año, no seguirá para la temporada que viene.

Romero que si bien no ha tenido actividad en Banfield, salvo un partido por la Copa Argentina, el club atraviesa una crisis económica, lo cual habría convencido al arquero a retornar a Universitario, y cuadrarse de titular teniendo no solo el torneo local de la Liga 1, sino Copa Libertadores de América, para mostrar sus condiciones y proyectarse luego a tentar ir a otro mercado quizás europeo.

Pese a las últimas buenas actuaciones que tuvo ante Cristal y ADT de Tarma, el balance en lo general no ha sido muy convincente para Britos, quien incluso tendría ofertas de otros clubes del país para atajar en el 2026 (Sport Boys), y otro punto en su contra es que ocupa plaza de extranjero, y la “U” necesita traer refuerzos de afuera y esa plaza quieren aprovecharla.

Por confirmarse este trascendido de ayer miércoles, la vuelta de Diego Romero suma en favor de la “U”, ya que es un arquero de buena condiciones y por su juventud y calidad, puede quedarse dueño del arco, más allá de tener de compañero a otro buen golero como el chileno-peruano Miguel Vargas, que las veces que le tocó entrar lo hizo bien.