VMT: Fiscalía Superior de Lima Sur logró condena de más de 18 años de cárcel para ladrones de celulares

Tres integrantes de una banda de delincuentes que asaltaban a mano armada a los traseúntes del distrito de Villa María del Triunfo y les robaban sus celulares, fueron condenados a penas de 12 a 18 años y nueve meses de cárcel.

La Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur consiguió que se condene a Bruce A. Alva M., Deyvid J. Espinoza R. y Gian C. Gómez Z, luego de acreditar su responsabilidad como coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado.

Fueron sentenciados Bruce Alva y Gian Gómez a 18 años y 9 meses de pena privativa de la libertad, mientras que Deyvid Espinoza fue condenado a 12 años, seis meses y dos días de cárcel.

Durante el juicio oral, el fiscal adjunto superior Hugo Villasís Rojas, acreditó que los tres sujetos en concierto de voluntades se dedicaban al robo de celulares y se movilizaban en un vehículo sin placa de rodaje que era conducido por Gian Gómez. Los otros sujetos eran quienes descendían del vehículo y provistos de armas de fuego, con violencia y amenaza, despojaron a las víctimas de sus equipos celulares.

La sustentación del caso en audiencia la realizó el quien integra la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima Sur, que dirige la fiscal superior Niccy Mariel Valencia Llerena.