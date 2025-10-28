Universitario y Alianza Lima  rindieron  homenaje al Señor de los Milagros

Los “compadres” Universitario y Alianza Lima , estuvieron presentes en una nueva salida procesional del Señor de los Milagros, para rendir homenaje al ‘Cristo de Pachacamilla’. Ambas instituciones expresaron su devoción en medio de una multitud de fieles e hinchas que acompañaron el recorrido.

El elenco crema, reciente tricampeón nacional, participó con una pancarta que llevaba el mensaje: “Gracias Señor de los Milagros por este tricampeonato”. Directivos como Álvaro Barco y José Espinoza se acercaron al anda, para elevar una oración en agradecimiento por los logros deportivos alcanzados durante la temporada.

Por su parte, Alianza Lima también participó activamente en la procesión, organizando un emotivo homenaje al Cristo Morado. En un ambiente de fervor religioso, el club blanquiazul presentó un escenario con música criolla, donde se congregaron directivos como Franco Navarro y Tito Ordóñez, además de figuras históricas como Teófilo Cubillas y Víctor “Pitín” Zegarra.

El homenaje contó también con la presencia de futbolistas de la reserva aliancista, quienes se sumaron a la ceremonia como muestra de fe y tradición. Una acción más que loable de los clubes más populares del fútbol peruano..