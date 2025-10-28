Tren de carga arrasa bus y auto en pleno cruce de El Agustino

Video viral capta el violento impacto que dejó al menos diez heridos y paralizó el tráfico en una zona crítica del este limeño



Un tren de carga arrolló este martes a un bus de transporte público y un auto Tico en el cruce de las avenidas Ferrocarril y José Carlos Mariátegui, en El Agustino. El brutal choque dejó al menos diez heridos y generó un caos vehicular que se extendió por horas en una de las principales arterias hacia el este de Lima.

El accidente quedó registrado en video. Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al bus de la Línea 10E y al pequeño Tico detenidos sobre los rieles por el tráfico. Segundos después aparece el tren y los embiste sin que puedan reaccionar. El impacto también dañó otros vehículos que circulaban cerca, aunque con consecuencias menores.

Cuando la bocina no basta



El conductor del tren activó la bocina repetidamente antes de llegar al cruce. El audio del video capta esa advertencia insistente. Pero los vehículos no pudieron moverse. Estaban atrapados en medio del congestionamiento habitual de la zona.

El convoy del Ferrocarril Andino circulaba hacia el este cuando golpeó al bus en su parte central. La fuerza del choque lanzó al Tico hacia un costado de la calzada. Fragmentos de metal quedaron esparcidos por toda la intersección.

Operativo de emergencia y colapso vial



Policías, bomberos y paramédicos llegaron al lugar de inmediato. Evacuaron a los heridos hacia distintos centros de salud mientras acordonaban la zona para facilitar el peritaje. El despliegue fue masivo pero insuficiente para evitar el colapso del tráfico.

La congestión se extendió hacia Puente Nuevo. Conductores reportaron demoras de más de una hora. Decenas de buses, autos y camiones permanecieron varados en plena hora punta.

Las autoridades investigan las causas del siniestro. Por ahora se desconoce si hubo fallas en la señalización o si los conductores intentaron ganarle el paso al tren. Lo cierto es que este cruce es conocido por su peligrosidad. Y este no es el primer accidente que ocurre allí.