La reunión de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) se celebrará el próximo 31 de octubre en Gyeongju, Corea del Sur. Este año, la delegación de Taiwán está encabezada por Lin Hsin-i , quien asume por tercera vez el liderazgo de la representación taiwanesa en este importante foro internacional. Lin ha desempeñado un papel clave en el pasado, participando en dos ocasiones como ministro de Economía en las reuniones ministeriales bilaterales, lo que refleja el compromiso sostenido de Taiwán con el desarrollo económico y comercial de la región Asia-Pacífico.

El Presidente Lai Ching-te durante una conferencia de prensa, expresó su agradecimiento a Lin Hsin-i por asumir nuevamente esta responsabilidad, destacando su experiencia y liderazgo como activos fundamentales para fortalecer la presencia de Taiwán en APEC.

El tema central de APEC 2025, “Construyendo un mañana sostenible”, se articula en torno a tres ejes: Conexión, Innovación y Prosperidad. Esta visión coincide plenamente con las políticas del gobierno taiwanés, orientadas a impulsar la transformación económica, fomentar la innovación científica y tecnológica, y promover el desarrollo sostenible.

Desde su incorporación como miembro pleno en 1991, Taiwán ha participado activamente en APEC, realizando contribuciones concretas que han sido ampliamente reconocidas por otras economías. El Presidente Lai expresó su deseo de que la delegación transmita tres propuestas clave a la comunidad internacional:

Reforzar la resiliencia económica y ampliar la cooperación diversa.

Compartir experiencias exitosas en industrias estratégicas, como la de semiconductores.

Promover un enfoque centrado en las personas ante los desafíos de la inteligencia artificial, impulsando la iniciativa de “Diez Construcciones IA” para aplicar la tecnología en la mejora de la calidad de vida, desde la prevención de desastres hasta la salud inteligente.

Asimismo, el Presidente agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores por su labor en la coordinación interministerial, desde la planificación hasta la ejecución de la visita, garantizando una participación fluida en APEC. Lin lidera una delegación que partió hacia Corea del Sur el 28 de octubre, y se ha solicitado el apoyo de la oficina de representación en Seúl para asegurar una recepción eficiente y una agenda sin contratiempos.Con la llegada de APEC, Taiwán reafirma su compromiso de avanzar con paso firme en el escenario internacional, colaborando con socios democráticos para construir un futuro sostenible. Con la experiencia de Lin , se espera que Taiwán pueda intercambiar ideas con otras economías sobre temas de interés común y abrir nuevas oportunidades de cooperación.