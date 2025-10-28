Se cumplió hoy 50 años del título de la Copa América que logró la Selección Peruana

Hoy 28 de octubre se cumplen 50 años, de que la selección peruana convirtió en leyenda una generación espectacular al ganarle en la final de la Copa América al vencer 1-0 a Colombia en el partido desempate disputado en Caracas y se coronó campeón, siendo su segundo título continental- en una edición que estrenó formato de finales a ida y vuelta. Fue, hasta hoy, la última vez que la Blanquirroja logró el trofeo más antiguo de selecciones en Sudamérica.

Desde la fase de grupos Perú ganó su llave ante Chile y Bolivia y se metió entre los cuatro mejores. En semifinales enfrentó a Brasil y Perú sorprendió en Belo Horizonte con un 3-1 con goles de Casaretto (2) y Cubillas, luego perdió 2-0 en Lima y, por el reglamento de aquel año, la Bicolor logró el pase a la final por sorteo. Esa victoria en Brasil y el carácter del equipo fue uno de los capítulos más celebrados de aquella campaña.

La final ante Colombia se jugaron tres partidos. En Bogotá Colombia ganó 1-0. En Lima, el 22 de octubre, Perú dio vuelta la serie con un 2-0 con tantos de Juan Carlos Oblitas y Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, que forzó el partido desempate. No había diferencia de goles.

El tercer cotejo se jugó el 28 de octubre, en Caracas, Hugo Sotil apareció para cambiar la historia. El «Cholo» marcó el único tanto y desató la fiesta peruana. Esa anotación, además, tiene un mito: Sotil, entonces jugador del Barcelona, viajó para sumarse al equipo pese a dificultades para liberarse de la concentración de su club; su actuación se recuerda como heroica en la memoria colectiva.

Ayer con motivo de estos 50 años de aquel logro, se realizó un Almuerzo de Camaradería en las instalaciones del Club Lawn Tennis de la Exposición, con presencia de muchos jugadores que fueron partícipes de aquel gran logro, entre los que estuvieron Teófilo Cubillas, José Velásquez, Jaime Duarte, Oswaldo “Cachito” Ramírez, Percy Rojas, Eusebio Acasuzo, Raúl Párraga, Pedrito Ruiz, Antonio Trigueros y Cesar Peralta. Augusto Palacios vino de Sudáfrica y estuvo como invitado. Felicidades.