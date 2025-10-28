Napoli venció al Lecce 1-0 como visitante y es líder en solitario del Calcio Italiano

Iniciando la novena fecha de la Serie “A” del Calcio Italiano, Napoli derrotó al Lecce por 1-0 como visitante, y por ahora se colocó líder absoluto con 21 puntos, a la espera de lo ha suceda hoy con la Roma que de vencer al Parma, lo alcanzará nuevamente en la cima. Se jugó en el Stadio Via del Mare de Lecce, y el arbitraje del italiano Collu.

La solitaria anotación de los napolitanos, llegó a los 69’ por acción del nigeriano Zambo Anguissa, tras recibir un pase del brasileño David Neres. Previamente, Lecce pudo irse en ventaja, pero erró un lanzamiento penal por mediación de Camarda a los 56’, cuyo remate fue bloqueado por el arquero Milinkovic Savic.

En otro partido efectuado ayer, Atalanta y A.C. Milán empataron 1-1, jugándose en el Gewiss Stadium deBérgamo. Marcaron Ricci a los 4’ para los “rossoneros” y Lookman a los 35’ para los locales. Partidos del Miercoles: Como-Verona; Juventus-Udinese; Roma-Parma; Bolonia-Torino; Génova-Cremonese; Inter-Fiorentina.