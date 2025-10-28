Jorge Fossati no se mueve de Universitario

Firme. Álvaro Barco, director deportivo del Tricampeón Universitario, dejó claro el futuro del técnico uruguayo Jorge Fossati y señaló que tiene contrato para el próximo año 2026. Además también remarcó que el goleador Alex Valera y la mayoría del plantel, ya están renovados una temporada más.

«La campaña ha sido espectacular, especialmente el Clausura que ha sido arrollador, lo brindado por los jugadores ha sido increíble por todos. He encontrado un grupo unido y eso nos da ilusión para el próximo año», dijo muy contento Barco.

Añadió: «Jorge (Fossati) tiene contrato, más oficial no puede ser, Universitario respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Como siempre lo he dicho, está ya prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado así que vamos con todo para el próximo año».

Al ser consultado por la situación del delantero Alex Valera explicó: «Ojalá podamos tenerlo, no ha llegado ninguna oferta, él está renovado».

En las últimas horas se conoció que desde el entorno más cercano de arquero uruguayo Sebastián Britos, consideran que la “U” está apuntando para otro lado. Y es que un club peruano ha preguntado por el golero “charrúa” y él no ha cerrado las puertas a cambiar de equipo. Veremos qué pasa.