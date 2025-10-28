Encuentro institucional entre la Corte de Loreto y el Fuero Militar Policial para impulsar capacitación conjunta

En la segunda jornada de trabajo en el Oriente del Perú, el presidente del Fuero Militar Policial, mayor general FAP (r) Arturo Giles Ferrer, acompañado por su comitiva, realizó una visita protocolar al doctor Aldo Nervo Atarama Lonzoy, juez superior titular y presidente (encargado) de la Corte Superior de Justicia de Loreto, quien además preside la Comisión de Capacitación de Magistrados.

En el encuentro, ambas instituciones acordaron avanzar en la planificación de acciones de capacitación especializadas que permitan sensibilizar al personal jurisdiccional y disciplinario en temas propios del fuero militar-policial: organización, funciones, competencias, tipicidad de los delitos de función y procesos de investigación militar policial.

El presidente del FMP enfatizó que esta alianza fortalece la imagen institucional al promover una justicia más eficiente, especializada y con mayor presencia regional, y que dichas iniciativas tendrán carácter preventivo, docente y transversal, contribuyendo a la profesionalización de los operadores de justicia en Loreto.