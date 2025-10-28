Atlético Mineiro finalista de la Sudamericana al vencer a Independiente del Valle 3-1

CARLOS HIDALGO

Hizo pesar su localía. Atlético Mineiro de Brasil, se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 a celebrarse en Asunción-Paraguay el 22 de noviembre, al imponerse en el cotejo de vuelta a Independiente del Valle de Ecuador por 3-1 (global 4-2). El partido se jugó esta noche en el MRV Arena de Belo Horizonte y el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

En el primer tiempo ya Mineiro que entrena el aregntino Jorge Sampaoli ganaba por 2-0, anotaciones de Guilherme Arana a los 36′ y Bernard a los 43′, aprovechando hierros de la defensa ecuatoriana. El amplio dominio de los brasileños se tradujo en la ventaja del marcador.

Para el complemento, IDV buscó descontar, y en una jugada aislada, Jean Pierre Arroyo sacó un remate potente por bajo que el arquero Everson no la puede detener, apareciendo raudo el argentino Claudio Spinelli para mandarla al fondo y descontar para la visita.

Pero la alegría le duró poco, ya que en otro error de la defensa, apareció el ingresado delantero Hulk y ante la salida del arquero Villar, la mandó el balón al lado derecho, para sentenciar el triunfo del Mineiro sobre los 73′, ante la algarabía de sus hinchas que llevaron el estadio.

Atlético Mineiro ahora espera a su rival que saldrá del partido entre Lanús de Argentina y la Universidad de Chile en Buenos Aires a jugarse este jueves, habiendo empatado 2-2 en Santiago.

ALINEACIONES

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso; Franco (Alexsander), Igor Gomes, Fausto Vera (Saravia), Guilherme Arana; Rony (Hulk), Bernard (Reinier) y Dudu (Biel). DT: J. Sampaoli.

IND. DEL VALLE: Villar; Fernández, Carabajal, Schunke, Cortez (Loor); Arroyo (Guagua), Alcívar, Mercado (Ibarra); Sornoza (Zárate), Spinelli y Hoyos (Vásquez). DT: J. Rabanal..

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay)

ESCENARIO: MRV Arena de Belo Horizonte