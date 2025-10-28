37° edición del Festival de Cine Europeo de Lima 

Del 13 al 27 de noviembre, el 37° Festival de Cine Europeo de Lima proyectará 20 películas en 20 sedes de Lima y provincias, con invitados internacionales, estrenos y tres premios en competencia.

Veinte películas europeas seleccionadas de manera oficial serán proyectadas como parte de la edición 37° Festival del Cine Europeo de Lima, que se llevará a cabo del 13 al 27 de noviembre del 2025 en nuestro país. Reserva vía Joinnus

Son 16 países participantes: Finlandia que ostenta la presidencia del Festival, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y, como invitado, Ucrania.

Los filmes serán proyectados en 20 sedes: 13 en Lima y 07 sedes aliadas en provincias (Cusco, Arequipa, Piura, Trujillo y Chiclayo), buscando acercar el cine europeo a las diferentes regiones.

Toda la programación está disponible en: www.festivaldecineeuropeo.pe

El 37° Festival del Cine Europeo de Lima, bajo la presidencia de Finlandia, cuenta con el apoyo de las Embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea en el Perú, la Delegación de la Unión Europea, EUNIC (grupo de Institutos Culturales Europeos en Perú) y la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Además, es respaldado por la Comisión Europea que, desde 2018, busca aumentar la calidad de los festivales de cine europeos organizados por las delegaciones de la Unión Europea en el mundo, dirigido por un consorcio conformado por los institutos Goehte-Institut, Instituto Francés y Cineuropa.

En esta edición, cada país participante traerá lo mejor de su cinematografía, ofreciendo una amplia variedad de cintas que reflejan la diversidad cultural y artística de Europa. El 37° Festival del Cine Europeo de Lima busca brindar una experiencia cinematográfica única a todos los asistentes en sus 148 funciones que serán proyectadas a nivel nacional.

Nuevos premios

Este año el festival contará con tres premios, el primero “Mejor Largometraje Europeo de Ficción”, el segundo premio será de la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica (APRECI) quienes elegirán a la “Mejor Película Europea” y el tercero en su cuarto año consecutivo “Premio del Público” donde los espectadores podrán votar por su película más destacada del evento y, al mismo tiempo, enriquece la experiencia colectiva de disfrutar del cine europeo en un ambiente festivo y cinematográfico.

Invitadas internacionales

Finlandia presentará la película “Orenda” y contará con dos grandes invitadas la directora del film Pirjo Honkasalo y la actriz Pirkko Saisio quienes brindaran conversatorios en las sedes de Lima y Cusco.

Novedades

Este año se llevará a cabo Mesas y Charlas como “El mundo de Mumin” donde habrá una lectura de fragmentos de las publicaciones y se proyectará la película, también contaremos con el conversatorio “Dedicarse al Cine en el Perú: Tres visiones” entre otras.

En esta edición se realizará un Diálogo fílmico entre Finlandia y Perú, que busca enlazar las creaciones de ambos países a través de un eje temático cuidadosamente seleccionado el cual será: “Las comunidades originarias y la construcción del cine en ambos países” con una programación de dos películas que exploran, desde distintas perspectivas y estilos, cómo las relaciones humanas se entrelazan con los retos sociales y políticos de su tiempo y también se realizara una clase Magistral sobre la historia del Cine Finlandés a cargo del crítico y cineasta Claudio Cordero.

A la par, se incluirá un Ciclo Especial de Ucrania, como país invitado, con el objetivo de ofrecer una ventana al impactante y desafiante contexto que este país enfrenta. Dos películas han sido seleccionadas: “Albúm familiar” y “Después de la lluvia” que nos acercan a la memoria colectiva, a la resiliencia de las familias y a la inquebrantable esperanza de un pueblo. Desde el lente que rescata recuerdos olvidados hasta los juegos que curan heridas invisibles, estas obras nos recuerdan que el cine puede ser un refugio, un testigo y una herramienta para sanar.

