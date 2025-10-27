“Ya tenemos reglados a tus hijos”: vecina que logró la vacancia del alcalde vacado de Chorrillos denuncia amenazas de muerte

“Ya tenemos reglados a tus hijos”: vecina que logró la vacancia del...

Mensajes provienen de números internacionales y revelan seguimiento a su familia

Carmen Cuadra, la vecina que consiguió la vacancia del alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, vive bajo constante amenaza tras su victoria ciudadana. Según reveló un reportaje del programa “Ocurre Ahora”, conducido por Mávila Huertas en ATV, la mujer ha recibido mensajes de muerte desde números internacionales de Colombia y Ecuador, con advertencias escalofriantes como: “Ya tenemos reglados a tus hijos y viejos”.

Los extorsionadores demuestran un conocimiento detallado de su vida familiar: mencionan los horarios en que sus hijos estudian, las rutas que recorren y las horas en que ella saca a pasear a su mascota. Por temor, Cuadra ahora utiliza chaleco antibalas y cuenta con escolta policial.

La ciudadana responsabiliza directamente al entorno del alcalde vacado Fernando Velasco Huamán por las intimidaciones, asegurando que las amenazas comenzaron tras iniciar el proceso de vacancia por el presunto favorecimiento irregular a una empresa privada con la piscina municipal.

El reportaje de ATV mostró que la academia privada de natación beneficiada operó dentro del complejo acuático municipal, cuya inauguración incluso fue transmitida en vivo por las redes oficiales de la municipalidad. La empresa ofrecía abiertamente clases al público, contradiciendo la versión del alcalde, quien sostiene que la piscina nunca estuvo bajo administración privada.

La denuncia de Cuadra ha generado preocupación entre los vecinos y organizaciones civiles de Chorrillos, que exigen al Ministerio del Interior garantizar la seguridad de la denunciante y profundizar las investigaciones sobre el presunto uso del aparato municipal para intimidar a ciudadanos.