Reconocen en Miss Asia Pacífico trayectoria de la doctora Kalieska Arroyo

La médico estética y directora de Cliniesthetic, Doctora Kalieska Arroyo, acaba de retornar a nuestro país luego de haber sido especialmente invitada en el certamen Miss Asia Pacífico Internacional, donde no solo fue parte del jurado representando al Perú, sino también fue reconocida por su trayectoria en el rubro de la belleza.

El evento internacional, donde participaron candidatas de 43 países, se realizó en la ciudad de Cebu, Filipinas. La ganadora fue la representante de Brasil, mientras que la peruana Michella Whilar Lazarte quedó ubicada en el top 10.

Durante el desarrollo de este importante evento mundial, la Dra. Arroyo recibió los elogios y el reconocimiento internacional luego de compartir su dilatada experiencia en el campo de la belleza, donde ha venido destacando por los procedimientos de vanguardia que se practican en Cliniesthetic, siempre de la mano con profesionales de primera línea.

“Me sentí halagada de poder representar a mi país y compartir la experiencia en el campo de la belleza, que está en constante evolución. Este es un reconocimiento que recibo con mucha responsabilidad pues esta profesión del cuidado de la imagen la he asumido con total dedicación, seriedad y alta formación profesional, y de ello dan fe mis pacientes, a quienes agradezco porque son quienes me brindan el mejor reconocimiento, destacó la Dra. Kalieska Arroyo.

Tratamientos innovadores

De otro lado, la Dra. Arroyo recordó que en Cliniesthetic se realizan tratamientos y procedimientos mínimamente invasivos con modernas técnicas que permiten mejorar la apariencia del rostro y del cuerpo, todos realizados por un staff médico compuesto por cirujanos plásticos del más alto nivel.

“Cada procedimiento se realiza bajo anestesia local y son cirugías de corta estancia, por lo que evitamos el efecto de larga recuperación porque entendemos que ahora las personas quieren regresar rápidamente a sus actividades diarias”.

“Para mí también es importante que los pacientes encuentren todo en un solo lugar, es por ello, que contamos con el área de Cirugía Maxilofacial en estética para tratar cualquier deformidad del rostro y alcanzar la asimetría adecuada”