Ponen fin a festín de cargos en comunicación estatal

Desde ministerios y entidades públicas empiezan a retirar a comunicadores que se aferraban o llegaron nuevamente gracias a influencias del gobierno de Dina Boluarte.

Es el caso de ProInversión de donde el nuevo Director de Comunicaciones (Dircom), Wladimir Gonzales, pidió el recorte la orden de servicios a Ninoska Chandía, quien ingresó apoyada, según los mismos trabajadores, por exfuncionarios y comunicadores del anterior régimen.

Ninoska Chandía, otrora reina de las comunicaciones de Palacio e IRTP, desde que salió del canal llegó a ProInversión, como coordinadora de prensa. Al parecer los nuevos funcionarios del gobierno de José Jerí están atendiendo las denuncias u observando el malestar entre los trabajadores del Estado en las Oficinas de Prensa y Comunicaciones de ministerios y otras instituciones.

Otro caso que nos comentan es el de Pedro Hurtado quien se desempeñaba como asesor del gabinete de asesores de la PCM, pero según los trabajadores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) iba a llegar como Dircom, sin embargo el Ejecutivo nombró como Dircom encargado a José Anglas, un comunicador de carrera del MTC.

Otra salida que confirma que el gobierno decidió acabar con el amiguismo y las recomendaciones para los diferentes puestos, es el de Ximena Pinto, quien trabajó como asesora del Ministerio de Justicia con Giovana Arrunategui como Dircom. Ambas dejaron sus cargos.