Messi y Cristiano Ronaldo figuran entre los finalistas del once ideal de FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo figuran entre los finalistas del once ideal de...

Los astros Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a coincidir entre los finalistas al once ideal de la FIFPro 2025, lista que reúne a los 26 futbolistas más votados por jugadores profesionales de todo el mundo y que definirá al equipo definitivo el próximo 3 de noviembre.

En la nómina, revelada este lunes por el sindicato internacional de futbolistas, destacan además otras figuras sudamericanas como el ecuatoriano William Pacho, el uruguayo Federico Valverde y el brasileño Raphinha.

Entre los equipos con mayor representación, está París Saint-Germain con siete integrantes de los cuales destaca Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro.

Según recordó la organización, esta elección es el único galardón mundial decidido exclusivamente por futbolistas profesionales, con más de 20 mil votos en esta edición. Para ser considerados, los jugadores debieron disputar al menos 30 partidos oficiales entre el 15 de julio y el 3 de agosto de 2025.

El once final estará conformado por el arquero más votado y los diez jugadores con mayor número de sufragios distribuidos en defensas, mediocampistas y delanteros, con un último cupo reservado para el futbolista que obtenga la mayor cantidad de votos sin importar su posición.