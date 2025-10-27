Martes sale primer finalista de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle

Este martes se conocerá al primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 cuando Atlético Mineiro e Independiente del Valle se vean las caras por la revancha de semifinales en la Arena MRV de Belo Horizonte, a partir de las 19:30 horas (00:30 GMT).

Después de conseguir rescatar un tardío 1-1 en Quito, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli asumirá la responsabilidad como anfitrión y buscará replicar el rendimiento que lo vio triunfar en casa por 1-0 ante Ceará donde el defensor chileno Iván Román fue del arranque.

Por su parte, Independiente del Valle no jugó el fin de semana y viajó descansado desde Ecuador, con el objetivo de alcanzar su tercera final de Sudamericana tras los títulos obtenidos en 2019 y 2022. Además, recuperó al zaguero Mateo Carabajal y el técnico Javier Rabanal proyecta al nacional Matías Fernández como titular.

El vencedor de la llave quedará expectante a conocer su rival que saldrá de la serie que tiene a Lanús recibiendo a Universidad de Chile con un 2-2 en el marcador. La definición del torneo, será el 22 de noviembre en Asunción. El arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich,