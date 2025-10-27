La loca del taxi…

Esteban Bracamonte Luna

Hace unos días conocí a una flaca en un taxi colectivo que me cambió la vida.

Según yo esa chica era diferente. Me miró y me dijo: ‘No soy lo que soy y soy lo que no soy’.”

Y yo: como un idiota no sé por qué no me baje .



Dije que importa ..era bonita, tenía el pelo recogido y lentes de esos intelectuales. Que olía a incienso y a problemas emocionales no resueltos.



La flaca me explicó que su pasado no la define. “Interesante”, pensé . Hasta que cinco minutos después la escuche hablar por teléfono culpando a su ex de absolutamente todo: de su ansiedad, de ser la pobre de su casa por debajo de su hermano de 7 años que recibía propina , de la crisis climática y probablemente del tráfico en la Javier Prado.



“Es que él nunca me valoró”, decía. Ajá. Y hay por primera vez tuve sensatez, pensé que el universo tampoco la valoró cuando le cobró 50 soles por ese curso de “Encuentra tu yo superior” porque segura que ella cree que puede aprender inglés en solo un mes o que existen pastillas que bajan 10 kg en 10 días.



Después la flaca suelta que su futuro la inspira profundamente. Que está manifestando abundancia. Que el universo conspira a su favor.



Bonito. Una lástima que ni el universo ni ella hayan conspirado para pagar su parte del taxi. Por qué yo terminé pagándolo completo “porque ella estaba en un proceso de sanación financiera”.



Cuando ya íbamos llegando, la chica me dice mirándolo a los ojos: “Soy posibilidad pura. Energía en movimiento.”



Claro que sí. Posibilidad de quedarse sin señal justo cuando quiere subir su foto en modo “mujer empoderada” a Instagram. Posibilidad de ghostearme después de pedirle su número “para conectar en un plano más espiritual”.



Porque en este país todos somos “posibilidad”:



Posibilidad de que la se lleve una docena de personas más de las permitidas, por qué al fondo hay sitio . Posibilidad de que el taxi choque y se fugue. Posibilidad de que la gasolina suba otra vez mañana. Posibilidad de que hayan 10 presidentes en los últimos 10 años . (Esa ya puede suceder, seamos realistas.)



Al final, mi le escribo a mi pata…Crees que deba escribirle?

“Bro ”, me dice, “esa flaca no es lo que es, ni lo que fue, ni lo que será.”



Entonces qué es?

Una red flag. Pero con estilo de café orgánico.”



Y tenía razón. Porque al final, la loca del taxi no era ni filosofía ni profundidad.

Era mi tía Paula con 30 años menos . Así que huí.