Fiscalía consigue 7 meses de prisión preventiva contra (a) «Narizón Anthony» por posesión de droga y un arma de fuego

Anthony Juniors Aujapuclla León que fue detenido por la Policía con droga y un arma de fuego que ha sido usada en diversos hechos de sangre en los distritos de Villa El Salvador, Lurín, Pachacámac y en Villa María del Triunfo, será recluido por un plazo de siete meses en un penal de la capital, a solicitud del Ministerio Público de Lima Sur.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador del Primer Despacho, consiguió que se dicte la medida coercitiva contra Anthony Juniors Aujapuclla León por la presunta comisión de los delitos, contra la seguridad pública – delito de peligro común, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas, en agravio del Estado; y contra la salud pública – tráfico ilícito de drogas, en la modalidad de formas atenuadas de elaboración, comercialización y posesión de drogas, en agravio del Estado.

Durante el operativo “Impacto 2025”, efectivos policiales intervinieron una mototaxi conducido por el alias “Narizón Anthony”. Al registrarlo se le encontró 200 ketes de PBC, marihuana, una pistola con cacerina, cinco municiones y un celular reportado como sustraído.

Aunado a ello, los vecinos y transportistas lo sindican como autor de disparos extorsivos contra empresas de transporte en V.E.S, como: Santa Catalina y la 41 S.A.C.

Adicionalmente, durante las diligencias se obtuvo el informe pericial balístico el cual determinó que el arma incautada está operativa y ha sido usada en diversos hechos de sangre en jurisdicciones de Laderas de Villa en Villa El Salvador; en la Urb. Pachacamac – Villa Alejandro – Tablada de Lurín; y en Villa María del Triunfo.

Durante la audiencia, el fiscal adjunto provincial, Juan Carlos Cruzado Marín, estuvo a cargo de la investigación preliminar, presentó y oralizó el requerimiento ante la autoridad judicial, sustentando los graves y fundados elementos de convicción recabados durante la investigación preliminar y demás presupuestos establecidos por ley, logrando obtener la medida coercitiva personal por el plazo de siete meses.