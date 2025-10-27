La corrupta se hace la víctima : Empresaria del caso Fondo MiVivienda denuncia extorsión con videos y armas de fuego

Sada Goray acudió a la Dirincri para declarar sobre amenazas que involucran a sus familiares, mientras enfrenta investigación por presunto pago de coimas millonarias



Sada Goray, exgerente de Marka Group investigada por pagar más de cuatro millones de soles en coimas durante el gobierno de Pedro Castillo, denunció que recibe mensajes extorsivos que incluyen videos con armas de fuego. La empresaria acudió este lunes a la sede de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) en el Cercado de Lima para rendir su manifestación policial.

Amenazas que escalaron hasta sus familiares



La empresaria confirmó ante la prensa que presentó una denuncia formal por extorsión. «Sí, hemos realizado una denuncia. Correcto», declaró brevemente a su llegada a la Dirincri. Goray estuvo acompañada por su abogado, Cris Torres, quien detalló la gravedad de las amenazas.

El letrado explicó que su clienta y sus familiares vienen recibiendo mensajes extorsivos con contenido intimidatorio. «Son mensajes extorsivos que le están realizando a mi patrocinada y a sus familiares, con videos, incluso mostrando armas de fuego», señaló Torres. El abogado agregó que la denuncia ya fue interpuesta formalmente y que acudieron a la dependencia policial para cumplir con el protocolo de declaración.

Investigada por millonaria red de corrupción



Goray enfrenta actualmente un proceso penal por el caso Fondo Mivivienda. La empresaria reconoció ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, quien entonces dirigía el Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El objetivo de estos pagos fue que su empresa, Marka Group, obtuviera contratos en el sector vivienda durante la gestión de Pedro Castillo. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder investiga el caso. Goray permanece bajo comparecencia con restricciones que le impiden ausentarse de Lima sin autorización judicial.

La denuncia por extorsión abre un nuevo frente para la empresaria. Mientras colabora con la justicia en el caso de corrupción, ahora debe enfrentar amenazas que buscarían sacar provecho de su situación legal vulnerable.