El radical cambio de Dani Alves que generó revuelo en todo el mundo

Dani Alves volvió a ver la libertad el pasado mes de marzo, cuando fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, luego de determinar que no existían pruebas contundentes respecto al delito por presunto abuso sexual.



Ahora, el recordado jugador del Barcelona y la Selección de Brasil, vive un nuevo capítulo, al lado de Joana Sanz, con quien recientemente tuvo su primera hija.

Al mismo tiempo, se refugió en la religión. O así lo reporta la prensa internacional y varios videos difundidos en las redes sociales, donde se observa al exfutbolista hacer presencia en una iglesia e incluso, hablar ante los feligreses.

«Lleva una vida completamente distinta, alejada de los medios y del fútbol profesional (…) Se le ve predicando en una iglesia de Girona, concretamente en la Iglesia Elim Girona», indicó el diario Marca de España.



Precisamente en estas publicaciones, el brasileño indica que: «En medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, siempre hay un mensajero de Dios. Y ese mensajero, en el peor momento de mi vida, me recogió, me llevó para la Iglesia para el camino y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos”.

Otra muestra de esto, es que en su cuenta oficial de Instagram realizó diferentes publicaciones que contenían versículos bíblicos y diversos mensajes relacionados a la religión. “Discípulo de Cristo Jesús», se lee en su perfil.



Así las cosas, Alves se encuentra viviendo un estilo totalmente diferente al de años anteriores junto a su pareja.