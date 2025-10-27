Badmintonista peruana Inés Castillo se consagró campeona en Venezuela

La reina del bádminton peruano vuelve a dejar en alto al país. Inés Castillo, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, se coronó campeona del II Venezuela International 2025, reafirmando su talento y liderazgo en el continente con miras a los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Con una actuación impecable, Castillo se llevó la medalla de oro tras imponerse por 21-10 y 22-13 a la mexicana Sabrina Solís en la final de la modalidad individual femenina.

Inés forma parte del Programa Lima 2027, una iniciativa del IPD que respalda a más de 130 deportistas y paradeportistas de alto rendimiento, brindándoles las herramientas necesarias para seguir conquistando logros en el camino hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.