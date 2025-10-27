50 parejas sellaron su amor a orillas del mar de Ancón en matrimonio civil comunitario gratuito

50 parejas sellaron su amor a orillas del mar de Ancón en...

Amor eterno frente al pacífico

Con motivo del 151° aniversario del distrito

Histórico matrimonio civil comunitario más romántico del año

Bajo un sol radiante y con el rumor de las olas como testigo, 50 parejas sellaron su amor en un emotivo Matrimonio Civil Comunitario Gratuito celebrado en la playa de Ancón, en el marco de las festividades por el 151° aniversario del distrito.

El evento, organizado por la Municipalidad Distrital de Ancón, reunió a enamorados de diversas edades y procedencias, quienes vistieron sus mejores galas para dar el «sí» frente al mar. Novias con vestidos blancos, novios con trajes impecables y familiares emocionados llenaron de alegría la costa, convirtiendo la ceremonia en una verdadera fiesta del amor, momento inolvidable de su promesa de amor.

Esta importante actividad se realizó en la emblemática playa Hermosa, reunió a familias, vecinos y autoridades locales en una jornada cargada de alegría, unión y compromiso.

«Es el día más feliz de nuestras vidas. Siempre quisimos casarnos, pero no podíamos costear una ceremonia. Esta es una gran oportunidad, frente al mar que es parte de nuestra vida en Ancón, es un regalo invaluable ¡Gracias a la Municipalidad!», expresó “Jessy”, una de las flamantes esposas, mientras abrazaba a su esposo “Santos”.

¡El amor brilló junto al mar! 50 historias que comienzan una nueva etapa en el distrito más romántico del norte chico.

“Este evento representa el espíritu de comunidad que queremos fortalecer en Ancón. Qué mejor manera de celebrar nuestro aniversario, promoviendo el amor, la formalización y el respeto entre vecinos”, destacó Samuel Daza, burgomaestre del distrito.

Además de la ceremonia, los asistentes disfrutaron de música en vivo y una recepción simbólica para los recién casados. Las parejas recibieron certificados de matrimonio, fotos profesionales; esta iniciativa busca fomentar la formalización de las uniones y promover valores familiares.

Entre los asistentes, hubo historias conmovedoras:

Una joven embarazada que juró amor eterno con su bebé en camino como testigo.

Dos novios que se conocieron en la hermosa playa de Ancón en el año 2019.

Una pareja de abuelitos que llevaba 43 años juntos y por fin formalizaron su unión.

Sobre el 151 aniversario de Ancón:

Ancón, fundado el 29 de octubre de 1874, es un distrito con una rica historia vinculada al mar y la industria. Conocido por su tranquilidad, su balneario y su importancia histórica, celebra un año más de vida institucional con actividades culturales, deportivas y sociales que renuevan su compromiso con la comunidad y el desarrollo.