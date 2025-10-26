UTC le ganó en el final a Alianza Universidad por 3-2 y busca salvarse del descenso

Remontando un marcador adverso en los minutos finales, UTC de Cajamarca alcanzó un vital triunfo ante Alianza Universidad de Huánuco por 3-2 y se acrecienta sus opciones de poder salvarse del descenso por el Acumulado. Se jugó en el Estadio Germán Contreras de Cutervo y el arbitraje de Cristian Santos.

Los huanuqueños se pusieron en ventaja de 2-0 con los tantos del ariete colombiano Yorleys Mena a los 24’ y 43’. La reacción del “Gavilán Cajamarquino” llegó en el complemento y apareció el goleador también colombiano Jarlín Quintero para con un doblete a los 67’ y 94’ (ambos de penal) y el argentino Juan Vega a los 97’, para darle un triunfo necesitado. En el Acumulado llegó a los 29 puntos (a uno de Juan Pablo II) y la visita último con 24 y casi descendido.