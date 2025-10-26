Universitario se proclamó Tricampeón del fútbol peruano al vencer al ADT en Tarma 2-1

CARLOS HIDALGO

Tarma se vistió de crema. El gol de su artillero Alex Valera aseguraba no solo el triunfo ante ADT por 2-1, sino convertirse en el Tricampeón del fútbol peruano (único en lograr por segunda vez), logrando por una abismal diferencia de puntos a sus inmediatos seguidores.

La hinchada merengue que se trasladó a la “Perla de los Andes” celebró ruidosamente al término el partido, junto al plantel, aunque oficialmente se le hará entrega del Trofeo de Campeón Nacional 2025 el próximo 7 de noviembre, cuando enfrenten en el Monumental de Ate a Garcilaso.

En los 45’ iniciales, la “U” pudo irse arriba pero le anularon un gol a Alex Valera , y cuando a los 43’ un corner servido por Aldemar Robles es peinado por Mauro Da Luz y el balón chocó en la cabeza de Anderson Santamaría y llegó al fondo de la red, y darle el 1-0 a ADT con el cual se fueron al descanso.

Todo cambió en el complemento, pues la “U” salió con otra actitud y llegarías sus frutos. A los 57’ un corner de Andy Polo es conectado por Alex Valera de cabeza al segundo poste apareciendo solo Matías Di Benedetto para que con otro cabezazo mandar a la red y lograr el empare crema.

Y a los 79’ en otra jugada parada, esta vez de tiro libre ejecutado por Andy Polo, le permite al goleador Alex Valera anticiparse a todos y de cabeza mandar el balón a la red, dejando sin opción al arquero Hermoza, para darle el 2-1 en favor de la “U”..

A los 89’ fue expulsado el arquero Sebastián Britos supuestamente por hacerle un gesto al árbitro Kevin Ortega, entrando Miguel Vargas por Vélez para cuadrase en el arco.

En la última jugada (100’) Hernán Rengifo estrelló el balón en el travesaño, perdiéndose el empate para ADT.

ALINEACIONES

ADT: Hermoza; Soto, Narváez (Montenegro), Choi; Barreto, Pérez, Cabello, Bersano (Rengifo); Robles (Narváez), Da Luz y Rojas. DT: G. Melgarejo.

UNIVERSITARIO: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Castillo), Ureña, Concha (Vélez-Vargas), Carabalí (Inga); Rivera (Flores) y Valera. DT: J. Fossati.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

ESCENARIO: Estadio Unión Tarma de Tarma