Real Madrid le ganó al Barcelona 2-1 en el clásico del fútbol español y se afianzó de líder

En un partido con final candente, Real Madrid se llevó el clásico de España, al vencer por 2-1 al F.C. Barcelona, cotejo desarrollado en el Santiago Bernabéu, y este resultado le permite a los merengues, ampliar su diferencia en el liderazgo de la Liga de España en cinco untos sobre su rival de hoy (27-22).

El inicio del cotejo fue intenso, y a los 11’ se le anuló un gol a Mbappé por un finísimo offside, pero a los 21’ tuvo su revancha, al aprovechar un servicio de Bellingham y sacar un remate por bajo y batir al arquero polaco Szczesny. Era el 1-0.

El “Barza” igualó transitoriamente en una salida en falso del Madrid, y que Marcus Rashford por izquierda sacó un centro preciso para que Fermín López mandara el balón a la red. Pero a los 42’ otra vez el Madrid se puso en ventaja, tras un buen centro de Vinicius Jr que conecta de cabeza y solo Bellingham la mando a la red para el 2-1.

En el inicio de la parte complementaria, el Madrid pudo ampliar la diferencia, cuando a los 51’ Mbappé erró un penal (mano de Eric García) y cuyo disparo fue bloqueado con la mano izquierda por Szczesny mandándola al corner.

El “Barza” intentó con ataques esporádicos al arco de Courtois intentar el empate, siendo la más clara la de Koundé que solo no pudo parar el balón quedando larga para el control del arquero belga. Al final se fue expulsado por doble amarilla Fermín López, y tras el pitazo final, un altercado entre Carvajal y Yamal, generó una trifulca entre jugadores y bancos de ambos equipos.

ALINEACIONES

REAL MADRID: Courtois; Valverde (Carvajal), Éder Militão, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler (Brahim Díaz), Bellingham (García); Vinicius Jr (Rodrygo) y Mbappé (Ceballos). DT: X. Alonso.

F.C. BARCELONA: Szczesny; Koubdé, Cubarsi (Bardghji), García (Araujo), Balde (Martín); Pedri, De Jong, López; Lamine Yamal, Torres (Casadó) y Rashford. DT: M. Sorg.

ÁRBITRO: Soto Grado

ESCENARIO: Estadio Santiago Bernabéu de Madrid