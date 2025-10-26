Ocho personas asesinadas y ocho heridas en pleno estado de emergencia

Calles peligrosas (caña)

EL INCONTENIBLE BAÑO DE SANGRE

La gran tarea que tiene por delante del presidente de transición es parar la criminalidad

Nadie para derramamiento de sangre en Lima y Callao: Pese a la declaratoria del estado de emergencia que rige desde la medianoche del 22 de octubre, ocho personas han sido asesinadas y ocho resultaron heridas en contextos de sicariato y delincuencia común. Las víctimas son un alférez de la Policía Nacional, un jardinero municipal, un guardián, una madre y su hija, una trabajadora de limpieza, el chofer de un bus y un ciudadano venezolano.

Si bien, desde las primeras horas se iniciaron operativos en los puntos críticos de Lima Metropolitana y el Callao -que incluyó requisas en penales encabezadas por el presidente de la República José- y se ha movilizado a toda la Policía Nacional, la criminalidad no da tregua.

La madrugada del jueves 23 de octubre, el segundo día del estado de emergencia, el mandatario llegó hasta el Callao, donde lideró un operativo en puntos estratégicos. La dolida madre de la bailarina Ariana Cañola (19), asesinada junto al salsero Johan Mora, de la orquesta La Timbera Orquesta, en medio de lágrimas, le suplicó justicia para su hija. “Me la acaban de matar. Quiero que agarren a los culpables. Mi niña se iba a graduar. No puedo vivir”, dijo la progenitora.

En Carabayllo, en las primeras horas del estado emergencia, se reportaron los primeros crímenes. El alférez PNP Jhordy Stainer Escobedo Mori (23) fue victimado dentro de su camioneta por dos sicarios. Los criminales obligaron a bajar del vehículo a la enamorada antes de victimarlo. La pareja se había enterado que iban a ser padres.

En la misma jurisdicción, el jardinero municipal Juan Montúfar Gómez (62) fue acribillado dentro de la vivienda que cuidaba en el asentamiento humano Las Lomas. Según su familia, no había recibido amenazas.

En el Rímac, Jesús Rojas Barbarán (29) perdió la vida tras recibir cinco disparos cuando descansaba cerca de una obra municipal de mejoramiento de vías, en la avenida Flor de Amancaes.

En San Juan de Lurigancho, Diana Harter Portilla (53) y su hija Liyzy Espinoza Harter (30), fueron muertas a cuchilladas a solo unos metros de su vivienda por resistirse al robo. Uno de los homicidas fue atrapado por la Policía.

En el Callao, sicarios asesinaron a tiros a la trabajadora de limpieza Lesly Tejada Pacheco (28), en la puerta de su casa, en el jirón Guisse, cuando salía con destino a su trabajo en la Prefectura. La esperaron dentro de un auto frente a su vivienda.

El chofer de transporte público Walter Sandoval Castro fue atacada por delincuentes que le dispararon cuando manejaba una combi por la avenida Néstor Gambeta. Un pasajero resultó herido.

Y en Los Olivos, en el cruce de las avenidas Canta Callao y Dos de Mayo, un venezolano recién llegado fue asesinado a balazos por un sujeto cuando tomaba fotos a viviendas.

6

personas resultaron heridas en ataque a una combi.

"Me la acaban de matar. Quiero que agarren a los culpables. Mi niña se iba a graduar. No puedo vivir".

