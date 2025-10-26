Los Chankas sorprendieron a Cristal ganándole 1-0 en el Alberto Gallardo

Un nuevo revés de Sporting Cristal ante Los Chankas de Andahuaylas de local 1-0, y este resulta complica su presencia en los Playoffs, dejando una amargura en la hinchada rimense. Incluso pido al menos salvar un empate, pero Martín Távara a los 83’ erró un penal al pretender picar el balón que s estrello en el travesaño. El árbitro fue Augusto Menéndez.

La solitaria conquista del cuadro andahuaylino llegó a los 33’ por acción del argentino Pablo Bueno, quien recibió un servicio de Ayrthon Quintana y vatio al arquero rimense Diego Enríquez. Con este resultado Cristal se quedó en 54 puntos en el Acumulado, mientras Los Chankas llegaron a 44 unidades y pelean un cupo a la Sudamericana.