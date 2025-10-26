INCOR de EsSalud consolida su liderazgo en medicina cardiovascular con procedimientos innovadores

En los últimos meses, el Instituto Nacional Cardiovascular ha marcado hitos médicos en el país con técnicas pioneras que mejoran la recuperación de los pacientes y fortalecen la capacidad resolutiva del sistema de salud, afirmó el director del INCOR, Dr. Luis Buleje Terrazas.

Durante los últimos meses, el Instituto Nacional Cardiovascular – INCOR, centro especializado de EsSalud, ha consolidado su liderazgo en la medicina cardiovascular del país al realizar procedimientos altamente innovadores que colocan al Perú a la vanguardia en la atención cardiovascular. Entre ellos destacan 21 implantes de desfibriladores automáticos subcutáneos (DAI-S), 18 implantes de válvulas pulmonares por cateterismo en pacientes pediátricos y 16 colocaciones de marcapasos sin cables, procedimientos que representan un avance significativo en la cirugía y cardiología peruana.

Además, se ha realizado por primera vez en el INCOR un valve in valve en posición tricuspídea, un implante transcatéter de válvula aórtica por la arteria carótida, entre otros procedimientos vanguardistas.

Estos procedimientos, en los que el INCOR es pionero a nivel nacional, ofrecen importantes beneficios para los pacientes: permiten un alta más rápida, reducen el riesgo de infecciones y dejan menores cicatrices, contribuyendo a una recuperación más segura y una mejora en la calidad de vida.

Asimismo, el INCOR ha logrado un récord histórico en el número de cirugías cardíacas, atendiendo en el último año a más de 1,300 pacientes entre adultos y pediátricos. Esta cifra representa un incremento del 30% respecto al año anterior y ha permitido reducir drásticamente la lista de espera, reflejando el compromiso del equipo multidisciplinario del instituto con una atención oportuna y de excelencia.

El director del INCOR, Dr. Luis Buleje Terrazas, destacó que estos logros son el resultado de la innovación constante, la capacitación continua del personal médico y el respaldo institucional de EsSalud. “Nuestro objetivo es seguir ofreciendo tratamientos de alta complejidad con los más altos estándares de calidad, para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades del corazón en todo el país”, enfatizó.