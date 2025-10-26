Festival Atlético se realizó con éxito en el Liceo Naval en las Categorías de Menores y Máster

Festival Atlético se realizó con éxito en el Liceo Naval en las...

El sábado último con gran éxito en la pista del Liceo Naval, organizado por la Asociación de Atletismo Naval, bajo la dirección de Fidel Burga, que además fue medallista, se realizó un Festival Atlético para menores y Máster, con una buena participación de atletas.

Para los de la Categoría Máster, fue una excelente oportunidad cercana al Sudamericano de Santiago de Chile desde el próximo 24 de Noviembre. Destacaron Miguel Bouroncle, Karla Mendoza, Erika Carbajal, Vittorio Benítez, Betsabé Chávez, Bardo Bendezú entre otros atletas. En la foto figuran los medallistas, Miguel Bouroncle, María Barrera, Jorge Arriola y Freddy Gonzales. Felicitaciones.