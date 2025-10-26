Arsenal firme en la punta de la Premier League a derritar a Crystal Palace 1-0 con gol de Eze

Sigue de sólido líder. Arsenal derrotó a Crystal Palace 1-0 con el gol de Eze a los 39’ (ante su ex equipo) y con 22 puntos le sacó cuatro a su inmediato seguidor Bournemouth de gran campaña que a su vez supero al Nottingham Forest 2-0. Los “gunners” debieron esforzarse al máximo para vencer a un complicado rival, que pugnó por rescatar el empate pero no lo logró.
En otro partido importante de la novena fecha de la Premier League, Aston Villa le ganó al Manchester City 1-0, impidiendo que los “ciudadanos” treparan al segundo lugar. La solitaria conquista en el “Villa Park” la logró el polaco Matty Cash a los 19’, anulándose un gol al noruego Erling Haaland (City) a los 90’ por offside.
En otro resultado de hoy domingo, Burnley de visita venció a Wolves 3-2, mientras Tottenham lo hizo ante Everton 3-0. Principales Posiciones: Arsenal 22; Bournemouth 18; Tottenham 17; Sunderland 17; Manchester City 16; Manchester United 16; Liverpool 15.