Visita Nocturna Sorpresa en el Hospital de Lima Este – Vitarte: Un Ejercicio de Transparencia y Compromiso

En una muestra de compromiso con la calidad y la transparencia en la atención médica, el director del Hospital de Lima Este – Vitarte, Ciro Liberato Ramón, realizó una visita sorpresa nocturna a los diferentes Servicios y Departamentos del nosocomio. La visita, que se llevó a cabo en horas de la noche, tuvo como objetivo evaluar de manera directa y sin previo aviso el funcionamiento de los servicios críticos y la atención al paciente durante las horas de menor afluencia.

Durante su recorrido, el director Liberato Ramón inspeccionó áreas como Emergencia, UCI, Farmacia y áreas de hospitalización, donde dialogó con el personal de guardia y verificó el estado de los equipos y la disponibilidad de medicamentos e insumos. La visita también permitió identificar áreas de mejora y reforzar las medidas de seguridad y supervisión en los servicios.

«Queremos garantizar que nuestros pacientes reciban una atención de alta calidad y calidez, sin importar la hora del día. Estas visitas nos permiten conocer de cerca las necesidades de nuestro personal y evaluar el funcionamiento de nuestros servicios en tiempo real», señaló el director Liberato Ramón durante la visita.

El director destacó el compromiso y la dedicación del personal de salud que labora en el turno noche, reconociendo su esfuerzo por mantener los estándares de calidad y calidez en la atención. Asimismo, hizo un llamado a mantener la guardia alta y seguir trabajando en equipo para seguir mejorando la atención en el hospital.

La visita sorpresa es parte de las acciones implementadas por la dirección del Hospital de Lima Este – Vitarte para fortalecer la gestión hospitalaria y garantizar la prestación de servicios de salud con calidad y eficiencia. Con estas acciones, el director Ciro Liberato Ramón reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la población de la zona este de Lima.

Finalmente, se espera que estas visitas periódicas contribuyan a mejorar continuamente los servicios y la atención en el hospital, beneficiando a los pacientes y sus familiares.