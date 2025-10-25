SJL: Ministerio Público solicitó detención preliminar para presuntos asesinos de madre e hija

El Ministerio Público de Lima Este solicitó la detención preliminar judicial para Carlos Gutiérrez Torres (18) y dos menores P. S. B. (16) y L. S. B. (17), acusados presuntamente por asesinar a puñaladas a una madre con su hija para robarle su celular, en el jirón Los Ébanos, sector La Huayrona del distrito de San Juan de Lurigancho.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho-Zona Baja del Tercer Despacho encargada del caso, investiga por los delitos de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Diana Portella Harter (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30).

Además, pidió la misma medida para Anderson Poma Alberca (25), por el delito de receptación agravada, tras ser hallado con los celulares sustraídos a las víctimas al momento de su intervención.

La fiscal provincial Milena Morales Rondinelli también dispuso recabar los certificados de necropsia de las fallecidas, la visualización de las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas y que registraron los hechos, recibir la declaración de los investigados, entre otras diligencias urgentes para esclarecer lo ocurrido.

En un operativo, la Policía Nacional capturó a los tres sujetos en las avenidas Canto Grande y Almirante Miguel Grau y en su poder se les halló los celulares de las víctimas, 200 envoltorios de PBC y diez bolsitas de marihuana. Los detenidos integrarían la banda «Los Fatales Puñaleros del Este».