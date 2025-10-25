Nápoles venció al Inter de Milán 3-1 de local y subió a la punta del Calcio Italiano

Nuevo líder en solitario. Nápoles logró vencer al Inter de Milán por 3-1 como locales en el “Diego Armando Maradona”, en el partido principal de la octava fecha de la Serie “A” del Calcio Italiano, resultado que le permitió quedar de líder con 18 puntos, y que hoy domingo solo la Roma podría alcanzarlo si vence al Sassuolo de visitante.

Los goles del elenco napolitano, fueron anotados por el belga Kevin de Bruyne a los 33’ de penal (luego del cual salió lesionado), aumentó el escocés Mc Tominay a los 54’ y el nigeriano Anguissa a los 67’. El descuento de los interistas fue a cargo del turco Calhanoglu a los 59’ de penal.

Otros Resultados: Parma 0 Como 0; Udinese 3 Lecce 2; Cremonese 1 Atalanta 1.

Principales Posiciones: Nápoles 18; A.C. Milán 17; Roma 15; Inter de Milán 15; Bolonia 13; Como 13; Juventus 12; Atalanta 12; Udinese 12. Partidos del Domingo: Torino-Génova; Sassuolo-Roma; Verona-Cagliari; Fiorentina-Bolonia; Lazio-Juventus.